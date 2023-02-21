لبنان: إرجاء جلسات هيئة مكتب مجلس النواب

جدة - نرمين السيد - وكان من المقرر أن تضع هذه الجلسات جدول أعمال لجلسة تشريعية مرتقبة للمجلس النيابى، وهو ما يعنى عدم عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب اللبنانى فى الوقت الحالى بعدما أثارت نية الدعوة لها جدلا واسعا فى الأوساط السياسية فى لبنان.
وأوضح نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى، إلياس بوصعب أن الكتل النيابية انقسمت حول الجلسة بين فريقين؛ أحدهما يرى عدم دستورية عقد جلسة تشريعية فى ظل الفراغ الرئاسى الذى يتحول فيه البرلمان لهيئة ناخبة مهمتها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بيما يرى فريق آخر أن هناك العديد من السوابق البرلمانية التى عقد فيها المجلس النيابى جلسات تشريعية فى ظل الفراغ الرئاسى.
جاء ذلك عقب اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب اليوم للأسبوع الثانى على التوالى برئاسة رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى اجتماعًا لهيئة مكتب مجلس النواب بحضور نائب رئيس المجلس النيابى إلياس أبو صعب وأمينى السر النائبين هادى أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النواب ميشال موسى هاجوب بقرادونيان وكريم كبارة وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.
وقال بو صعب إنه بعد اجتماع اليوم صدر وبالإجماع بيانًا يؤكد على حق المجلس النيابى فى التشريع كما سبق فى الأعوام الماضية، موضحا أن المتفق عليه فى اللجان المشتركة بالنسبة لمشروع قانون الكابيتال كونترول أن يصدر مع قوانين أخرى لذلك قرر مكتب مجلس النواب إرجاء جلسته لموعد يقرر فيما بعد.
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