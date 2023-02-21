الرئيس الأمريكى بايدن يغادر أوكرانيا متجهاً إلى بولندا

جدة - نرمين السيد - وأضافت القناة أن بايدن عبر الحدود إلى بولندا فى حوالى الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلى، موضحة أن بايدن سافر بالقطار داخل وخارج كييف وقام بالرحلة التى استغرقت 10 ساعات برفقة عدد قليل من المستشارين وصحفيين اثنين.

وأوضحت القناة أن الرئيس الأمريكى سافر إلى بولندا على متن طائرة من طراز "C-32".