العراق: الهزة الأخيرة التى ضربت تركيا شعر بها سكان عدد من المحافظات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أصدرت الوزارة العراقية بيانًا قالت فيه إن "مراصد الزلزال فى الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى سجلت حدوث هزة أرضية فى منطقة أنطاكيا جنوب وسط تركيا" حيث تم الشعور بها من قبل المواطنين فى مدن إقليم كردستان وبعض المحافظات العراقية.

ودعت الهيئة العامة للاحوال الجوية والرصد الزلزالى بحسب البيان" المواطنين العراقيين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة".