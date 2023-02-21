غلق جميع المدارس والجامعات الرسمية والخاصة بلبنان غدا بعد الهزة الأرضية

وأعلن الحلبى فى بيان مساء الاثنين "إغلاق المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة كافة، يوم غد الثلاثاء، بعد الهزة الأرضية التى حدثت مساء اليوم وشعر بها سكان لبنان والمنطقة".
وكلف الوزير المسؤولين عن إدارة كل هذه المؤسسات الرسمية والخاصة، الكشف الهندسى مجددا على مبانى المؤسسات التعليمية كافة، للتأكد من عدم حدوث تشققات أو أخطار على سلامة المباني، لم تكن ظاهرة فى الكشف الأول، ودعاهم إلى الاستعانة بالبلديات ونقابة المهندسين والهيئة العليا للإغاثة، والإبلاغ عن أية إشارات تشكل خطراً على المبانى التعليمية.
وشعر اللبنانيون مساء اليوم الاثنين بهزة أرضية قوية أصابت العديد منهم بالهلع، حيث تركوا منازلهم وتوجهوا إلى الشوارع.
وفى العاصمة بيروت هرع العديد من المواطنين إلى الشوارع للابتعاد عن المباني، وبعضهم استقلوا سياراتهم مع عائلاتهم وتوقفوا فى الشوارع فى مناطق بعيدة عن المبانى السكنية.
وشهدت الشوارع فى مدينة طرابلس شمال لبنان حالة من الهلع وأطلاق رصاص كثيف لتحذير الناس للنزول من المنازل، وإخلاء المبانى المرتفعة من ساكينها.
وشعر سكان منطقة صور جنوب لبنان بهزة أرضية وهرع بعض الاهالى الذين يقطنون فى الطوابق العليا الى الساحات والشوارع خوفا من هزات ارتدادية أخرى.
وأعلن "المركز الوطنى اللبنانى للجيوفيزياء"، التابع للمجلس الوطنى للبحوث العلمية، فى بيان مساء اليوم، أن "هزة أرضية تم تسجيلها فى السابعة والدقيقة الرابعة بالتوقيت المحلي، مساء اليوم الاثنين 20 فبراير، بقوة 3ر6 درجة على مقياس ريختر وحدد موقعها على الساحل التركى على بعد 200 كيلومتر من شمال لبنان وقد شعر بها المواطنون.
وأوضح المركز أنه "من الطبيعى حدوث هزات ارتدادية بعد هذه الهزة يمكن أن يشعر المواطنون ببعض منها، ولكن ليس هناك أى خطر من امواج بحريةعالية (تسونامي) فى لبنان حسب نظام الإنذار المبكر من تسونامى فى البحر المتوسط".
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