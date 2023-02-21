الجزائر: حركة تغييرات محدودة للمحافظين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الرئاسة الجزائرية، فى بيان، أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أصدر قرارات رئاسية؛ تتعلق بإنهاء مهام والى ولاية النعامة الواقعة شمال غربى الجزائر، بوزيان الدراجى، وتعيين بدلا منه والى ولاية سوق أهراس (شرقى الجزائر على الحدود مع تونس) الوناس بوزقزة، فضلا عن تعيين زيناى عبد الكريم واليا لولاية سوق أهراس.

وبحسب البيان، تم تعيين فتحى بوزايد واليا منتدبا لدى والى ولاية الجزائر بمنطقة بباب الواد، وتعيين محمد لمين بن شاولية واليا منتدبا لدى والى ولاية الجزائر بمنطقة براقى.

يذكر أن الوالى هو ممثل الدولة ومفوض الحكومة، ويمثل الولاية فى جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية، ويؤدى باسمها كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق.

ويمتلك الوالى وفقا للقانون الجزائرى العديد من الصلاحيات؛ من بينها إعداد مشروع الميزانية، والذى يتولى تنفيذها، بعد مصادقة البرلمان عليها، فى البرامج التنموية، ويقوم بمراقبة سير عمل المؤسسات الحكومية فيها، وكافة الأنشطة الخاصة بالولاية، وتضم الجزائر 58 ولاية.