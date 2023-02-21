جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية، اليوم الاثنين، إن الاقتصاد الروسى انكمش بمقدار 2.1 فى المئة العام الماضى مقارنة بتسجيل نمو 5.6 على أساس سنوى فى عام 2021، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأشارت الهيئة إلى أن الانكماش جاء متأثرًا بتداعيات قرار موسكو إرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا فى فبراير من العام الماضى. وجاء التقدير الأول للناتج المحلى الإجمالى الروسى الذى نشرته هيئة الإحصاء الاتحادية "روستات" لعام 2022 أفضل بشكل ملحوظ من التوقعات التى أعلنت أعقاب بدء الصراع. وتوقعت وزارة الاقتصاد الروسية، فى وقت سابق، انكماش الاقتصاد أكثر من 12 فى المئة العام الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: انكماش الاقتصاد الروسى 2.1% فى 2022 بسبب الحرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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