العالم اليوم - تذاكر مباريات مانشستر يونايتد.. تغيير لم يحدث منذ 11 موسما

انتم الان تتابعون خبر تذاكر مباريات مانشستر يونايتد.. تغيير لم يحدث منذ 11 موسما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 12:22 صباحاً - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الإثنين، أنه سيرفع أسعار تذاكر حضور مبارياته للبالغين في الموسم المقبل بنسبة 5 بالمئة، بعدما ظل السعر ثابتا خلال المواسم 11 الأخيرة.

وأضاف مانشستر يونايتد أن الزيادة ترجع إلى ارتفاع تكلفة استضافة المباريات، التي زادت بنسبة 40 بالمئة في السنوات الخمس الماضية، و11 بالمئة في آخر 12 شهرا فقط.

بيان النادي

• "الزيادة المتواضعة في السعر لموسم 2023-2024 ضرورية لتمكين النادي من العمل على أساس مستدام".

• "أبقينا ارتفاع الأسعار أقل بكثير من المعدل الحالي للتضخم".

• "أسعار التذاكر في أولد ترافورد، جنبا إلى جنب مع أسعارالطعام والشراب في يوم المباراة، ستظل من بين أكثر الأسعار المعقولة في الدوري الممتاز".

• "أسعار التذاكر الموسمية لمن هم دون 16 عاما وللصغار ستبقى كما هي، مع استمرار الخصم بنسبة 50 بالمئة لحاملي التذاكر الموسمية لمن هم في عمر 65 عاما أو أكثر".

يشار إلى أن عائلة غليزر الأميركية المالكة للنادي تدرس بيعه، مع تلقيها عروض شراء مؤكدة من شركة "إنيوس" المملوكة لجيم راتكليف الملياردير البريطاني، فضلا عن وجهات قطرية.