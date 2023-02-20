البحوث الفلكية تكشف حقيقة تعرض تركيا لتسونامي بعد الزلزال الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 فبراير 2023 11:26 مساءً - كشف الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل الزلزال الذي ضرب تركيا مساء اليوم، مؤكدًا أنه يبعد عن القاهرة بحوالي 820 كيلومترًا، وحوالي 570 كيلومترًا عن مدينة رفح.

وقال الهادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، إن زلزال تركيا ضرب الأرض، متوقعًا أن احتمالية حدوث تسونامي في تركيا ضعيف جدًا.

وأضاف الدكتور شريف الهادي، مساء اليوم الإثنين، أن معهد البحوث الفلكية لم يرصد أي زلزال داخل مصر، مضيفًا: «كل يوم نسجل هزات أرضية بقيمة 1 أو 2 أ و 3 أو 4 بدرجة 2 أو 2.5 ريختر؛ وده نتيجة النشاط الطبيعي للأرض».