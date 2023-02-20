السويد: روسيا تشكل تهديدا عسكريا واضحا فى المنطقة

جدة - نرمين السيد - قال جهاز الأمن والاستخبارات العسكرية السويدى، اليوم الإثنين، إن روسيا تشكل تهديدًا عسكريًا واضحًا فى المنطقة القريبة للأراضى السويدية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأعلنت السويد، يناير الماضى، أن قواتها المسلحة تعمل على تعزيز جاهزيتها بمناطق بما فى ذلك جزيرة جوتلاند بالبلطيق، بسبب النشاط العسكرى الروسى المتزايد فى المنطقة، منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية قرابة العام.

وقالت لينا هالين، رئيسة الجهاز فى مؤتمر صحفى، الإثنين: "لم يعد النظام الأمنى الأوروبي‭‭ ‬‬كما نعرفه.. وهذا يؤدى إلى زيادة المخاطر على الأمن السويدى".

وأضافت أنها تتوقع أن تعزز روسيا قدرتها العسكرية فى المنطقة المجاورة للسويد، حين تسنح لها الظروف ردًا على طلب تقدمت به السويد وفنلندا للانضمام لحلف شمال الأطلسى.

وأوضحت أن جهاز بلادها الاستخباراتى يرى أن روسيا لا ترغب فى تصعيد التوترات الحالية، لتتحول إلى نزاع مُسلح مع حلف شمال الأطلسى.

وأكدت رئيسة الجهاز "لكن هناك حالة عدم يقين كبيرة تتعلق أساسًا باستعداد القيادات الروسية لتجشم مخاطر كبيرة". ومضت تقول إن ارتفاع مستوى التوترات فاقم من احتمالات نشوب صراع عرضًا أو نتيجة سوء تقدير للموقف.