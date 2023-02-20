مجلس الأمن: أنشطة إسرائيل الاستيطانية تقوّض ”حل الدولتين”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 فبراير 2023 10:28 مساءً - أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ من أنشطة إسرائيل الاستيطانية؛ لأنها تقوّض حل الدولتين، مضيفًا أن الأمم المتحدة تواصل جهودها لتوفير المساعدات الإنسانية والإنمائية للفلسطينيين في غزة.

وفي اجتماعه، اليوم الاثنين، الذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، قال مجلس الأمن إنَّه يواصل العمل مع الأطراف للحد من القيود على وصول المساعدات ودعم الاقتصاد في غزة إلى جانب توفير الخدمات الأساسية.

وذكر مجلس الأمن، أنَّ زيادة حركة السلع، لا سيما بين غزة والضفة الغربية، أساسية من أجل نمو الاقتصاد وتوليد فرص العمل، مشيرًا إلى أن هذه الروابط من شأنها تدعيم الرؤية السياسية فيما يخص التحديات التي تواجه غزة.

وأشاد مجلس الأمن بزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإسرائيل والأراضي الفلسطينية يناير الماضي، لأنها تُسهم في خفض التصعيد وتعزز التعاون والأمن للسكان.