مدير مركز فيجن للدراسات: تحول كبير فى استراتيجيات الدعم الغربى لأوكرانيا

وأضاف سلام، خلال مداخلة عبر سكايب من كييف مع "القاهرة الإخبارية"، أن زيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن المفاجئة لأوكرانيا هى الأولى منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وبعد أن توقعت روسيا إنهاء الحرب سريعا، لكن ما حدث أنه بعد عام من الحرب وصل الرئيس الأمريكى لأوكرانيا لدعم كييف.
وتابع أن الزيارة تأتى وسط نقاش واسع حول تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة غربية، مثل إف 16 وتايفون، لكن هناك بعض المصاعب الاستراتيجية، حيث صرح وزير الدفاع الأوكرانى أن المقاتلات قد تتسلمها أوكرانيا فى غضون شهر إلى شهرين، بينما قالت السلطات الإيطالية أنها مستعدة لتزويد أوكرانيا بطائرات تورندو.
وأوضح أن كل ذلك يعتبر تحولا كبيرا فى مجريات الحرب واستراتيجيات الدعم، الذى بدأ من الخوذات والملابس العسكرية، إلى دبابات ليوبارد وصواريخ محمولة ومقاتلات، وأظن أننا سنشهد خلال أسابيع تغيرات كبيرة فى المجريات الميدانية للحرب.
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