العالم اليوم - فيديو يظهر لحظة إخلاء مستشفى في تركيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 فبراير 2023 10:21 مساءً - أظهرت لقطات فيديو لحظة إخلاء مستشفى بمدينة أضنة التركية، إثر الزلزال الذي ضرب البلاد مساء الاثنين.

ونشرت وكالة أنباء الأناضول فيديو إخلاس مستشفى بالكامل، وخروج المرضى إلى الشارع، بسبب مخاوف من ضرب الزلزال للمستشفى في المدينة الأكبر بالجنوب التركي، الذي تعرض لزلازل الاثنين.

كما تم إخلاء معظم المستشفيات في ولاية هاتاي التركية بعد الزلزال الذي ضربها.

وأوضحت هيئة الكوارث التركية، أن الزلزال الأول، مساء الاثنين، كان بقوة 6.4 مصدره ديفني في ولاية هاتاي بعمق 16.7 كلم.

وبحسب المصدر، فإنه تم تسجيل زلزال ثان بقوة 5.8 مصدره سمنداغ بعمق 7 كلمترات، فيما هرع الأهالي إلى خارج البيوت وهم في حالة من الخوف الشديد.

وفي المجمل، جرى تسجيل 12 هزة ارتدادية بعد الزلزال الأخير الذي ضرب هاتاي، وسط خشية من هزات أخرى في الساعات القادمة.