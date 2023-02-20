موج البحر ارتفع.. تحذير عاجل من سلطات تركيا بعد الزلزال العنيف

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 فبراير 2023 09:29 مساءً - أصدرت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا منذ قليل، بيانًا عاجلاً حذرت فيه سكان ساحل ولاية هاطاي من الاقتراب عن البحر، مناشدة إياهم الابتعاد عن البحر بعد ارتفاع الأمواج إلى 50 سم.

من جانب آخر، قال معهد الزلازل الأورو متوسطي إن هناك احتمالية من حدوث تسونامي بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة في هاطاي منذ قليل.

ومنذ قليل، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، تسجيل زلزال جديد في منطقة سامنداج في هطاي بقوة 5.8 درجة علي مقياس ريختر.

ومنذ قليل، أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بوقوع زلزال عنيف بقوة 6.3 ريختر ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.

مركز أبحاث الزلازل في البوسفور يكشف عدد الهزات بـ تركيا الثاني خلال دقائق.. زلزال عنيف يضرب تركيا

كما ذكرت وسائل إعلام دولية، أن الهزة الأرضية في أنطاكية التركية شعر بها سكان مناطق في سوريا، وسكان القاهرة الكبرى وفلسطين.

وذكرت إن الزلزال بلغت قوته 6.3 يضرب منطقة الحدود التركية السورية.

وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، إن هزة أرضية قوية شعر بها سكان تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين.