العالم اليوم - هل تزيح أداة "شات جي بي تي" مهمة النقاد السينمائيين؟

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 فبراير 2023 09:22 مساءً - أصبحت مشاهدة الأفلام اليوم أكثر متعة، مع توصيات "شات جي بي تي" بما يريد الناس مشاهدته استنادا للأفلام الأخرى التي يحبونها.

إذ تمكن "شات جي بي تي" من إنتاج قائمة أفلام قابلة للمقارنة في ثوان فقط.

فالبرنامج مدرب على اكتشاف الأنماط المفضلة ضمن كمية هائلة من البيانات النصية التي لا تملكها محركات التوصية التقليدية، وفقا للخبراء.

إذ أن "شات جي بي تي" تستشير مصادر مثل رديت وأي إم بي دي لتوفير التوصيات المطلوبة.

من جهة ثانية يقول المستخدمين أن "شات جي بي تي" تفتقر للشفافية عن الطريقة المستخدمة لتقديم التوصيات.

فالتهديد التي تمثله أنظمة الذكاء الاصطناعية بانتهاك الملكية الفكرية قد يمثل مشكلة ملحة بالفعل.

لكن مطوري الذكاء الاصطناعي يمكنهم معالجة هذه المشكلات من خلال إضافة اقتباسات إلى إجابات الروبوت الخاصة بهم.

وهو ما يسلط الضوء على تساؤلات عن مدى قدرة الذكاء الاصطناعي من تقديم الإجابات المراد تقديمها عن الأفلام وهل ستتطور قدراته إلى تقديم النقد الخاص بالأفلام.

وللحديث عن الموضوع، قال الناقد الفني والسينمائي إلياس دمر، لـ"دوت الخليج":