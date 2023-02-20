زلزالان جديدان يضربان جنوبي تركيا

زلزالان جديدان يضربان جنوبي تركياضرب زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجات على مقياس ريختر جنوبي تركيا مساء اليوم.

وأعلنت وكالة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عبر حسابها على الإنترنت، أن الزلزال الأول بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ومركزه قضاء "دفنه" في ولاية هطاي.

وأشارت أنه وقع في تمام الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 16.7 كيلومترا.

وذكرت أن الزلزال الثاني وقع بعد 3 دقائق من الأول وبقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر في قضاء صمنداغ بهطاي، على عمق 7 كيلومترات.

وطالبت إدارة الكوارث التركية سكان المدن الساحلية على البحر المتوسط بالابتعاد عن الشواطئ، محذرة من ارتفاع مستوى سطح البحر.

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر أن هزة أرضية ضربت شمال مدينة رفح في سيناء.

وحذر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، من خطر وقوع موجات تسونامي في تركيا وإيطاليا وفرنسا واليونان والبرتغال في أعقاب زلزال تركيا.