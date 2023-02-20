وزير الخارجية التركي: الأردن قدم مساعدات منذ اليوم الأول لحدوث الزلزال

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 20 فبراير 2023 09:09 مساءً - دوت الخليج :- قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأربعاء، إن بلاده تلقت المساعدات من الأردن منذ اليوم الأول لحدوث الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا.

وأضاف أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، في أنقرة، أن جلالة الملك عبدالله الثاني أمر بتقديم الدعم الكامل منذ اليوم الأول للزلزال.

"أقول منذ أول يوم تلقينا المساعدات والإغاثات الكاملة من المملكة الأردنية الهاشمية إضافة إلى فريق مؤلف من 25 عنصرا ومختصا في عمليات وحملات الإنقاذ والبحث، إضافة إلى إرسال فريق طبي كامل مؤلف من 30 شخصا من أطباء وفنيين في هذا المجال" وفق أوغلو.