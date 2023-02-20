عاجل..  القاهرة الإخبارية: هزة أرضية تضرب تركيا وسوريا ولبنان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت القناة أن الهزة الأرضية شعر بها سكان أغلب المناطق فى لبنان، والعاصمة السورية دمشق. وأشار مراسل القناة فى تركيا، بسماع أصوات انهيار عدد من المبانى فى أنطاكيا.

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