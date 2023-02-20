العالم اليوم - بشار الأسد يصل سلطنة عمان ويلتقي هيثم بن طارق

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 فبراير 2023 08:18 مساءً - التقى الرئيس السوري بشار الأسد، السلطان هيثم بن طارق خلال زيارة عمل أجراها، الاثنين، لسلطنة عمان.

وخلال اللقاء الذي جمعهما بقصر البركة، جدّد السلطان هيثم بن طارق تعازيه ومواساته الصادقة للرئيس الأسد وللشعب السُّوري الشقيق في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.

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