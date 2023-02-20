برلماني روسي: زيارة بايدن لأوكرانيا استفزازية

برلماني روسي: زيارة بايدن لأوكرانيا استفزازيةوصف نائب روسي، اليوم الاثنين، زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة الأوكرانية كييف بأنها "استفزازية".

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت في تصريح له القول :" إن هذه الزيارة "استفزازية"، ولا يوجد وصف آخر لها، فزيارة أراضي دولة طرف في النزاع هي خطوة جريئة وصارخة".

وأضاف شيريميت :" ستكون لها عواقب صارمة ضد نظام كييف، حيث أن من يقف إلى جانب زيلينسكي، "مجرمون دوليون سيحاسبون بشكل كامل أمام القانون".

وتابع شيريميت: "هذان دكتاتوريان دمويان، ومع وصول بايدن، فقد بدأ العد التنازلي لزيلينسكي، ويجب على الشعب الأمريكي أن يدرك أن حكامهم التعساء لا يحتاجون إلا إلى الحرب والدمار والمآسي. وأناس مثل بايدن وفريقه هم وصمة عار على الشعب الأمريكي، مثلما كان الفاشيون وصمة عار على الألمان".

وكان بايدن قد وصل في زيارة سرية إلى كييف اليوم الاثنين والتقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.