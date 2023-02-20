مجلس الأمن يندد بتوسع إسرائيل في المستوطنات بالأراضي المحتلة: تهديد خطير لحل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 فبراير 2023 07:27 مساءً - أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانا رسميا، اليوم الاثنين، أعرب فيه عن القلق العميق والاستياء إزاء إعلان إسرائيل في 12 فبراير الجاري، عن مزيد من البناء والتوسع في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال مجلس الأمن في بيان رئاسي تم الاتفاق عليه بالإجماع، إن مجلس الأمن يكرر التأكيد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بشكل خطير إمكانية حل الدولتين على أساس حدود 1967.

وقال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، إن البؤر الاستيطانية الجديدة التي أعلنت عنها إسرائيل تفاقم التوتر وهي غير قانونية.

والبيان الرئاسي، هو بيان رسمي، يتعين على المجلس المكون من 15 عضوا الموافقة عليه بالإجماع.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أصدرت تراخيص لتسعة مواقع استيطانية يهودية في الضفة الغربية المحتلة وأعلنت عن بناء منازل جديدة في مستوطنات قائمة منذ أسبوع.

وبعد إعلان الحكومة الإسرائيلية إصدار تراخيص للمواقع الاستيطانية الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إنه "منزعج للغاية".

وعبرت الولايات المتحدة يوم الخميس، عن استيائها الشديد من قرار إسرائيل توسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووصفت محاولات دفع مجلس الأمن للتنديد بهذه الخطوة بأنها "غير مفيدة".