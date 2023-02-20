القاهرة الإخبارية: مجلس الأمن يعرب عن قلقه من التوسع الاستيطانى الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وكان السفير الأمريكى لدى إسرائيل توم نايدس، أكد فى وقت سابق، رفض الولايات المتحدة للتوسع الاستيطانى وعمليات الضم التى تقوم بها إسرائيل على الأراضى الفلسطينية.

وقال توم نايدس، إن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على الوضع القائم فى القدس والتوصل إلى حل إقامة دولتين.