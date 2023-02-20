مراسل «القاهرة الإخبارية» يرصد ردود الأفعال الروسية على زيارة بايدن لكييف

جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن زيارة الرئيس الأمريكى بايدن المفاجئة إلى أوكرانيا كان لها صدى داخل روسيا، حيث أكد عضو بمجلس الشيوخ الروسى أن زيارة بايدن للعاصمة الأوكرانية كييف لن يكون له أى نتائج.





وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الزيارة لن تغير من مسار العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا كتأكيد واضح من قبل السلطات الروسية أن بايدن مهما قدم من مساعدات عسكرية وحزم جديدة من الأسلحة للقوات الأوكرانية لن يغير من مسار العملية العسكرية، فالقوات الروسية ستواصل العملية حتى تحقيق جميع الأهداف الروسية». وتابع: «بعض الخبراء ترجموا هذه الزيارة بأنها تأكيد من قبل الإدارة الأمريكية على مواصلة النزاع ضد روسيا، وإطالة أمد هذا الصراع، كما أن عددا كبيرا من الخبراء فى الداخل الروسى اعتبروا أن هذه الزيارة هدفها تصعيد النزاع بين روسيا من جهة والغرب من جهة أخرى، وأيضا تأكيد من قبل الإدارة الأمريكية على إطالة أمد النزاع فى أوكرانيا، فإذا أراد الرئيس الأمريكى حسبما أشار بعض الخبراء أن يقدم مساعدات عسكرية إلى أوكرانا كان له أن يقدمها من الأراضى البولندية خصوصا أنه سيزورها اليوم».

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