روسيا تهدد: بدأ العد التنازلى لـ زيلينسكى مع وصول بايدن لـ كييف

جدة - نرمين السيد - وقال شيريميت - "إن هذه الزيارة استفزازية ولا يوجد وصف آخر لها، حيث أن زيارة أراضى دولة طرف فى النزاع هى خطوة جريئة وصارخة، وستكون لها عواقب صارمة ضد نظام كييف لأن من يقف إلى جانب زيلينسكى هم مجرمون دوليون سيحاسبون بشكل كامل أمام القانون"، على حد قوله.

وأضاف: "مع زيارة بايدن لكييف بدأ العد التنازلى لزيلينسكى، ويجب على الشعب الأمريكى أن يدرك أن حكامهم التعساء لا يحتاجون إلا إلى الحرب والدمار والمآسى.. وأناس مثل بايدن وفريقه، هم وصمة عار على الشعب الأمريكى مثلما كان الفاشيون وصمة عار على الألمان".

ومن جهته، قال عضو مجلس الاتحاد الروسى "الغرفة العليا للبرلمان" سيرجى تسيكوف "إن هذه الزيارة لن تكون لها عواقب متعلقة بالسياسة، ولن تؤثر على العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا".

وكان بايدن قد وصل، فى وقت سابق اليوم، إلى عاصمة أوكرانيا "كييف"، حيث اصطحبه الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى جولة زار خلالها نصب تذكارى لضحايا العملية العسكرية الروسية.

وأعلن الرئيس الأمريكى عن تقديم حزمة مساعدات إضافية بقيمة 500 مليون دولار إلى أوكرانيا، ستشمل المزيد من المعدات العسكرية، بما فى ذلك ذخيرة المدفعية والمزيد من مدافع "هاوتزر"، مشيدا بصمود القوات الأوكرانية مع دخول العملية العسكرية الروسية عامها الثاني.

وتأتى الزيارة التى قام بها بايدن اليوم إلى أوكرانيا قبل أيام أربعة أيام من الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية للبلاد التى اندلعت فى 24 فبراير من العام الماضي.