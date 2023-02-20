العالم اليوم - الأهلي يتقدم بشكوى ضد الهلال.. و"الكاف" يتخذ أول خطوة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 فبراير 2023 05:27 مساءً - أعلن الأهلي المصري تقدمه بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد تجاوزات الهلال السوداني وجماهيره "المتكررة"، على حد وصف بيان وصيف بطل إفريقيا.
وأشار الأهلي إلى انتظاره تطبيق اللوائح والقوانين بعد ما تعرض له الفريق من اعتداءات وتجاوزات تنافي كل الأخلاق الرياضية واللوائح المنظمة للعبة وفقا لبيان الأهلي.
وكان الأهلي قد تعرض للخسارة بهدف دون مقابل أمام الهلال السوداني في افتتاح مبارياته بدوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.
وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إحالة شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني إلى لجنة الانضباط لاتخاذ القرارات المناسبة خلال الأيام القليلة المقبلة.
ماذا حدث؟
هذا ما جاء في البيان الرسمي للنادي الأهلي:
- أحد أفراد الطاقم الطبي للهلال السوداني، قام بالاعتداء على لاعب الأهلي محمد عبد المنعم بإحدى الأدوات الطبية.
- الحكم طرد هذا الشخص، لكنه لم يغادر الملعب، وظل على دكة الهلال، وقام بشتم حارس الأهلي محمد الشناوي، وحاول الاعتداء عليه بعد نهاية اللقاء.
- قام أفراد الطاقم الإداري لنادي الهلال بالاعتداء بالضرب على علي لطفي وحمدي فتحي، لاعبا الأهلي.
- لم يوفر نادي الهلال السلامة للأهلي خلال تواجده في السودان، وقام مشجعوه بارتكاب اعتداءات ومخالفات.
- هذا السيناريو تكرر في السابق "مرات عدة"، وفقا لبيان الأهلي.
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