العالم اليوم - ارتفاع عدد ضحايا زلزال شرق المتوسط.. وتسجيل آلاف الهزات

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 فبراير 2023 05:27 مساءً - رفعت وكالة إدارة الكوارث التركية، اليوم الإثنين، عدد الوفيات المؤكدة جراء الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 41156.

وفيما يلي أبرز المستجدات المتعلقة بالزلزالين المدمرين اللذين ضربا سوريا وتركيا يوم السادس من فبراير الجاري بقوة 7.8 و7.6 درجات على مقياس "ريختر": العدد الإجمالي للقتلى في كل من تركيا وسوريا ارتفع إلى 44844.

توقفت عمليات البحث والإنقاذ عن الناجين في معظم منطقة الزلزال.

رئيس وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، يونس سيزر قال للصحفيين إن فرق البحث تواصل جهودها في أكثر من عشرة مبان منهارة، معظمها في ولاية هاتاي، الأكثر تضررا.

لم تكن هناك علامات على وجود أي شخص على قيد الحياة تحت الأنقاض منذ انتشال ثلاثة أفراد من عائلة واحدة - أم وأب وصبي يبلغ من العمر 12 عاما - من مبنى منهار في هاتاي يوم السبت، حيث توفي الصبي في وقت لاحق.

أشاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالدعم الذي قدمه الأميركيون في أعقاب الزلزال.

قال بلينكن مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الإثنين، إن الحكومة الأميركية استجابت في غضون ساعات للكارثة وأرسلت حتى الآن مئات الأفراد وإمدادات الإغاثة، مشيدا في الوقت ذاته بإسهامات الأميركيين العاديين الذين تفاعلوا مع الصور "المفجعة" من منطقة الزلزال.

وفق بلينكن تم جمع ما يقرب من 80 مليون دولار من التبرعات من القطاع الخاص في الولايات المتحدة.

"الناتو" قال إن سفينة تحمل 600 منزل مؤقت غادرت إيطاليا، ومن المتوقع أن تصل إلى تركيا الأسبوع المقبل.

تعهد التحالف الدفاعي بإرسال أكثر من 1000 حاوية تستخدم كملاجئ مؤقتة لما لا يقل عن 4000 شخص شردهم الزلزال. تقول السلطات إن أكثر من 110 ألف مبنى في 11 ولاية تركية ضربها الزلزال إما دمرت أو تعرضت لأضرار بالغة لدرجة أنها بحاجة إلى هدمها.

أعلن مسؤول في إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الأحد، تسجيل 6 آلاف و40 هزة ارتدادية إثر الزلزالين.

1628 هزة تراوحت قوتها بين 3 و4 درجات، و436 هزة بين 4 و5 درجات، و40 هزة بين 5 و6 درجات، وواحدة كبيرة بقوة 6.6 درجات.

رئيس بلدية هاتاي: 21000 ماتوا في الولاية.

الأمم المتحدة قالت إن تحديد العدد الكامل للقتلى في سوريا قد يستغرق بعض الوقت.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: سنقوم بإعادة الإعمار في جميع المناطق المتضررة من الزلزال.

أردوغان: سنقدم دعما كاملا لجميع المنكوبين من الزلزال، ونحن على وشك الانتهاء من عمليات تقييم الأضرار في المناطق المنكوبة بالزلزال.

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