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العالم اليوم - أردوغان: سنعيد إعمار المناطق المتضررة من الزلزال خلال عام

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 فبراير 2023 05:27 مساءً - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، تقديم الدعم الكامل لجميع المنكوبين من الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.

وقال أردوغان من ولاية هاتاي التركية الأكثر تضررا من الزلزال:

  • نحن على وشك الانتهاء من عمليات تقييم الأضرار في المناطق المنكوبة بالزلزال.
  • سنقوم بإعادة الإعمار في جميع المناطق المتضررة من الزلزال.
  • تسجيل أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال.
  • جميع مراحل البحث والإنقاذ وإزالة الأنقاض قيد الانتهاء.
  • تم إخلاء المباني وإجراء تقييم كامل للمباني المتضررة بشكل كبير ومتوسط.
  • العاملون في القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني يعملون من أجل إزالة الأنقاض.
  • تم توزيع 3 ملايين بطانية وهناك 180 ألف خيمة بالإضافة إلى البيوت الجاهزة.
  • في المرحلة الأولى سنستحدث 100 ألف منزل جاهز وسنزيد هذا العدد لاحقا.
  •  770 ألف مواطن يعيشون في المخيمات التي قمنا بنصبها.
  • 24 ألف مواطن يعيشون في البيوت مسبقة الصنع.
  • 450 ألف مواطن يقيمون في المدارس والسكن الجامعي.
  • تم تأمين المأوى لمليون و684 ألفا من مواطنينا المتضررين من الزلزال.
  • في غضون عام سينتقل المواطنون القاطنون في الخيم والمنازل سابقة التجهيز إلى شقق دائمة.
  • عدد الضحايا بلغ 41156 حتى الآن.
  • الأعداد الحقيقية والنهائية ستكون بعد الانتهاء من جميع الإجراءات.
  • سنقوم بإعادة الإعمار من الصفر، ونحن نعد بأننا نمتلك الطاقات والإمكانيات الكاملة.
  • لن نترك أي مواطن دون تقديم الدعم له وإعادة حياته كما كانت قبل الزلزال.
  • سنقوم بإعادة الإعمار خلال عام والانتهاء من الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر أردوغان: سنعيد إعمار المناطق المتضررة من الزلزال خلال عام .. في رعاية الله وحفظة

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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