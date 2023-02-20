العالم اليوم - أردوغان: سنعيد إعمار المناطق المتضررة من الزلزال خلال عام

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 فبراير 2023 05:27 مساءً - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، تقديم الدعم الكامل لجميع المنكوبين من الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.

وقال أردوغان من ولاية هاتاي التركية الأكثر تضررا من الزلزال: نحن على وشك الانتهاء من عمليات تقييم الأضرار في المناطق المنكوبة بالزلزال.

سنقوم بإعادة الإعمار في جميع المناطق المتضررة من الزلزال.

تسجيل أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال.

جميع مراحل البحث والإنقاذ وإزالة الأنقاض قيد الانتهاء.

تم إخلاء المباني وإجراء تقييم كامل للمباني المتضررة بشكل كبير ومتوسط.

العاملون في القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني يعملون من أجل إزالة الأنقاض.

تم توزيع 3 ملايين بطانية وهناك 180 ألف خيمة بالإضافة إلى البيوت الجاهزة.

في المرحلة الأولى سنستحدث 100 ألف منزل جاهز وسنزيد هذا العدد لاحقا. 770 ألف مواطن يعيشون في المخيمات التي قمنا بنصبها.

24 ألف مواطن يعيشون في البيوت مسبقة الصنع.

450 ألف مواطن يقيمون في المدارس والسكن الجامعي.

تم تأمين المأوى لمليون و684 ألفا من مواطنينا المتضررين من الزلزال.

في غضون عام سينتقل المواطنون القاطنون في الخيم والمنازل سابقة التجهيز إلى شقق دائمة.

عدد الضحايا بلغ 41156 حتى الآن.

الأعداد الحقيقية والنهائية ستكون بعد الانتهاء من جميع الإجراءات.

سنقوم بإعادة الإعمار من الصفر، ونحن نعد بأننا نمتلك الطاقات والإمكانيات الكاملة.

لن نترك أي مواطن دون تقديم الدعم له وإعادة حياته كما كانت قبل الزلزال.

سنقوم بإعادة الإعمار خلال عام والانتهاء من الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر أردوغان: سنعيد إعمار المناطق المتضررة من الزلزال خلال عام .. في رعاية الله وحفظة