الإطاحة بـ3 إرهابيين في نينوى وبغداد

الإطاحة بـ3 إرهابيين في نينوى وبغدادأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، الإطاحة بثلاثة إرهابيين في نينوى وبغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية(واع) عن المديرية في بيان لها، القول: إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبتي (استخبارات وأمن) الفرقة الـ14 والـ17 وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادتين، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من محافظتي نينوى وبغداد".

وأضاف البيان: "أسفرت الكمائن عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (أربعة إرهاب) في قضاء مخمور ومنطقة الدورة".

وأكد البيان، أنه "جرى تسليم الإرهابيين إلى جهات الطلب أصولياً".