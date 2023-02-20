الصين: أمريكا ليست فى وضع يسمح لها بإعطاء أوامر لنا

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، فى مؤتمر صحفى، إن الولايات المتحدة، وليس الجانب الصينى، هى التى تقدم سلسلة مستمرة من الأسلحة إلى ساحة المعركة.
وأشار وانج إلى أن الولايات المتحدة ليست فى وضع يسمح لها بإعطاء أوامر للجانب الصينى، مضيفا أن الصين لن تقبل أبدا بتوجيه أصابع الاتهام للولايات المتحدة تجاه العلاقات الصينية الروسية، ولن تقبل الإكراه والضغط، بحسب الموقع الرسمى لشبكة "سى جى تى إن" التليفزيونية الصينية.
وأكد المتحدث أن موقف الصين من قضية أوكرانيا هو تسهيل السلام من خلال الحوار. وأضاف "من الواضح للمجتمع الدولى من يدعو الى الحوار والسلام ومن الذى يشعل النار ويخلق المواجهة".
وحث وانج الجانب الأمريكى على التفكير فيما فعله واتخاذ المزيد من الإجراءات العملية لتخفيف الموقف، مؤكدا أن الصين ستواصل الوقوف بثبات إلى جانب الحوار والسلام، والقيام بدور بناء فى تعزيز خفض التصعيد وتهدئة الوضع.
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