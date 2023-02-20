القاهرة الإخبارية: واشنطن أجرت اتصالات بـ موسكو قبل زيارة بايدن لكييف

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، بأن الرئيس الأمريكى جو بايدن، غادر كييف بعد زيارة استمرت عدة ساعات، مشيرة إلى أن واشنطن أجرت اتصالات بموسكو قبل زيارة بايدن لأوكرانيا.





يشار إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، كان قد وصل اليوم الإثنين، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، لدعمها فى حربها ضد روسيا. وتعد الزيارة الأولى من نوعها للرئيس الأمريكى، وذلك بعد مرور عام على اندلاع الأزمة "الروسية - الأوكرانية".

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