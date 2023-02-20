العالم اليوم - بعد بايدن.. اليابان تتعهد بدعم أوكرانيا بهذا المبلغ

انتم الان تتابعون خبر بعد بايدن.. اليابان تتعهد بدعم أوكرانيا بهذا المبلغ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 فبراير 2023 04:21 مساءً - أعلن رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا الإثنين أن اليابان ستقدم دعما ماليا جديدا لأوكرانيا بقيمة 5.5 مليار دولار، وذلك قبل أيام من الذكرى الأولى للغزو الروسي.

وقال كيشيدا في كلمة ألقاها خلال ندوة لمؤسسة فكرية في طوكيو "لا تزال هناك حاجة لمساعدة الأشخاص الذين دمّرت الحرب سبل عيشهم، ولإصلاح البنية التحتية المدمرة".

وأضاف "قرّرنا تقديم دعم مالي إضافي بقيمة 5.5 مليون دولار".

وأشار إلى أن الحكومة ستسعى للحصول على موافقة البرلمان على "تعديل القوانين والقواعد ذات الصلة" للسماح بتسليم الأموال.

وجاء تصريح كيشيدا في الوقت الذي وعد فيه الرئيس الأميركي جو بايدن بشحنات أسلحة إضافية إلى أوكرانيا، خلال قيامه بزيارة غير معلنة إلى كييف.

وانضمت اليابان إلى الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا، كما قدّمت مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وفيما تتولّى اليابان رئاسة مجموعة السبع هذا العام، أعلن كيشيدا أنه سيستضيف اجتماعا عبر الإنترنت بين قادة دول مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة، تزامنا مع مرور عام على بدء الغزو الروسي.