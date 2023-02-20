زيلينسكى: أثق برئيسة وزراء إيطاليا ومساعدة روما ستقصر الحرب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى مقابلة أجرتها صحف إيطالية مع زيلينسكى بمكتبه الرئاسى فى وسط العاصمة الأوكرانية كييف، ونشرتها اليوم الإثنين، وكالة الأنباء الإيطالية "آكى".

وقال الرئيس الأوكرانى، إن إيطاليا فى ظل حكومة ماريو دراجى اختارت منذ بداية الحرب دعم كييف، وأنه لاحظ خلال مكالمته الهاتفية مع جورجا ميلونى فور تعيينها رئيسة للوزراء أنها كانت تتحرك فى اتجاه الاستمرارية فى ذلك، مثنيا على الدور الحاسم لروما فى قبول أوكرانيا بلدا كامل العضوية فى الاتحاد الأوروبى، وهى خطوة مهمة.

وأعرب الرئيس الأوكرانى عن امتنانه الشديد لإيطاليا لقرارها إرسال أسلحة مضادة للطائرات والمدفعية إلى بلاده، لافتا إلى أن كييف "تنتظر تعاونا كاملا من أوروبا ونحن على يقين من أننا سنصبح أعضاء".

وشدد "زيلينسكى" على ضرورة عدم فقد دعم إيطاليا أو أية دولة أخرى، مشيرا إلى أن الحفاظ على الدعم الإيطالى أمر أساسى لضمان دعم الدول الأخرى، وهذا ينطبق على وحدة أوروبا أيضاً، إذ تلعب إيطاليا دورا رائدا فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.