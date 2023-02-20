مظاهرات حاشدة فى إسرائيل ضد خطة نتنياهو لتعديل نظام القضاء

جدة - نرمين السيد - تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، اليوم الإثنين، أمام منازل أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف الحكومى فى تل أبيب ومدن أخرى ضد خطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتعديل نظام القضاء.





ورفع المشاركون فى التظاهرات الشعارات التى تندد بخطة الحكومة الإسرائيلية إضعاف جهاز القضاء، والتى سيجرى التصويت على بعض بنودها عصر اليوم.. وأغلق متظاهرون شوارع مركزية فى وسط تل أبيب، ومدخل مطار "اللد" فى إطار الاحتجاجات ضد هذه الخطة، ما تسبب بازدحامات مرورية هائلة، فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددا من المتظاهرين.

وبدأت نقاشات، صباح اليوم، فى لجنة القانون والدستور بالكنيست الإسرائيلى حول تعديلات فى "قانون أساس: القضاء"، التى يطرحها الائتلاف الحكومى، وتهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف الحكومى بالكامل عليها.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن قياديين فى حزب الليكود قولهم، قبل بدء اجتماع لجنة القانون والدستور، "لا نعتزم وقف التشريع، وأى حوار ينبغى أن يتم من دون شروط مسبقة".