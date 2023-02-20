ورفع المشاركون فى التظاهرات الشعارات التى تندد بخطة الحكومة الإسرائيلية إضعاف جهاز القضاء، والتى سيجرى التصويت على بعض بنودها عصر اليوم.. وأغلق متظاهرون شوارع مركزية فى وسط تل أبيب، ومدخل مطار "اللد" فى إطار الاحتجاجات ضد هذه الخطة، ما تسبب بازدحامات مرورية هائلة، فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددا من المتظاهرين.
وبدأت نقاشات، صباح اليوم، فى لجنة القانون والدستور بالكنيست الإسرائيلى حول تعديلات فى "قانون أساس: القضاء"، التى يطرحها الائتلاف الحكومى، وتهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف الحكومى بالكامل عليها.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن قياديين فى حزب الليكود قولهم، قبل بدء اجتماع لجنة القانون والدستور، "لا نعتزم وقف التشريع، وأى حوار ينبغى أن يتم من دون شروط مسبقة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مظاهرات حاشدة فى إسرائيل ضد خطة نتنياهو لتعديل نظام القضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.