العالم اليوم - رسميا.. كشف حقيقة الهزة الأرضية في مصر

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. كشف حقيقة الهزة الأرضية في مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 فبراير 2023 03:19 مساءً - كشف قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، حقيقة حدوث هزة أرضية في البلاد، الإثنين.

وكشف رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية شريف الهادي أنه لا يوجد أي هزة أرضية تم تسجيلها خلال الوقت الحالي.

كما نشرت الصفحة الرسمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تأكيدا بعدم وجود أي اهتزازات في مصر.

وكتب المعهد على صفحته في فيسبوك: "السادة والسيدات أصدقاء صفحة المعهد، وصلتنا رسائل كثيرة تسأل عن تسجيل أي أنشطة زلزالية في القاهرة وشعور بعض الأفراد باهتزازات خلال أمس واليوم. المعهد يؤكد عدم تسجيل أي اهتزازات (زلازل) في نطاق القاهرة الكبرى".

وأضاف: "وإذ نرجو عدم الانسياق وراء أي شائعات أو معلومات تصدر من غير المتخصصين في هذا الصدد".

نفي معهد الفلك

كما قال جاد القاضي، عميد معهد الفلك في مصر، إنهم استقبلوا رسائل كثيرة عن تسجيل أنشطة زلزالية في القاهرة وشعور بعض الأفراد باهتزازات خلال الأحد والاثنين.

وأكد القاضي، خلال تصريحات لوسائل إعلام مصرية، عدم تسجيل أي اهتزازات زلازل في نطاق القاهرة الكبرى، مطالبا بعدم الانسياق وراء أي شائعات أو معلومات تصدر من غير المتخصصين في هذا الصدد.

وأشار رئيس قسم الزلازل إلى أن هناك غرفة رصد ومتابعة زلازل، تعمل على مدار 24 ساعة، مؤكدا أنه هناك هزات خفيفة تحدث يوميا في جميع أنحاء مصر بقوة لا تزيد عن 2 من مقياس ريختر.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء تشير إلى تعرض مصر لهزة أرضية خلال الدقائق الأخيرة.