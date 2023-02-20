العالم اليوم - لا تتجاهلها.. عادات تجعل رحلة تخفيف الوزن شاقة للغاية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 فبراير 2023 03:19 مساءً - يكافح الكثر في رحلة تخفيف الوزن لتحقيق الأهداف التي ترضيهم، فيما يصفه البعض بأكثر المهام الصحية الشاقة على الإطلاق.

هناك عادات ليلية خاطئة تجعل مهمة تخفيف الوزن بطيئة وصعبة: النوم في وقت متأخر لا تؤثر قلة النوم على أدائك المعرفي فحسب، بل تؤثر أيضا على عملية التمثيل الغذائي.

بحسب إحدى الدراسات، يميل الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كاف من النوم في ليلة واحدة إلى تناول 385 سعرة حرارية إضافية في اليوم التالي. التعلق بالتكنولوجيا والأجهزة الذكية تعطل شاشات الأجهزة الذكية النوم بسبب التعرض لما يعرف بالضوء الأزرق، الذي يحد من إنتاج الميلاتونين، ويزيد من إنتاج الكورتيزول والأنسولين، وبالتالي زيادة الشهية نحو الطعام. وجبة عشاء ثقيلة أظهر بحث نشرته جامعة تل أبيب أن تناول وجبة فطور ثقيلة وعشاء خفيف هو أفضل طريقة لفقدان الوزن والتحكم في السمنة ومكافحة متلازمة التمثيل الغذائي.

أفضل طريقة لتناول الكثير من الطعام دون تناول الكثير من السعرات الحرارية هي التركيز على تناول الخضار الورقية. تناول الوجبات السريعة قبل الخلود للنوم عندما تمر بيوم طويل متعب، من السهل تناول الوجبات السريعة قبل الذهاب إلى الفراش لأنك تشعر أنك تستحق المكافأة، إلا أن الملح الزائد في تلك الوجبات سيجعلك تحتفظ بالماء في جسمك، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الوزن غير المرغوب فيه.

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