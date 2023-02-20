بايدن: نشهد أكبر حرب فى أوروبا منذ 75 عاما

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أكثر من 50 دولة ساعدت أوكرانيا فى حربها ضد روسيا، مؤكدا على مواصلة إمداد واشنطن لكييف بمزيد من الأسلحة للدفاع عن نفسها.

وتابع بايدن بالقول، إننا "نشهد أكبر حرب فى أوروبا منذ 75 عاما"، مضيفا أن روسيا كانت تريد إزالة أوكرانيا من الخريطة.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، كان قد وصل اليوم الإثنين، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، لدعمها فى حربها ضد روسيا.

وتعد الزيارة الأولى من نوعها للرئيس الأمريكى، وذلك بعد مرور عام على اندلاع الأزمة "الروسية - الأوكرانية".