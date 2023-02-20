إفريقيا تتجه للطاقة المتجددة «فيديوجراف»

جدة - نرمين السيد - تتجه حكومات دول قارة إفريقيا لدمج الطاقة الشمسية اللا مركزية فى أنظمة الطاقة الخاصة بها، وسط تطلعات لتوفير 9.9 مليار دولار استثمارات من الطاقة الشمسية فى القارة السمراء بحلول 2030.





وبحسب التقرير الذى نشرته وكالة "إيكوفين" الدولية للدراسات الاقتصادية، تكتسب الطاقة الشمسية أرضية فى المناطق الحضرية والريفية، ففى الفترة بين عامى 2016 و2019، استخدم 8.5 مليون شخص فى إفريقيا الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية.

وبين عامى 2010 و2020، استحوذت إفريقيا على 70% من استثمارات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، واجتذبت إفريقيا 60 مليار دولار فى استثمارات الطاقة المتجددة فى القترة بين 2000 و2020.

كما زادت استثمارات الطاقة المتجددة بإفريقيا عشرة أضعاف فى الفترة بين عامى 2010 و2020، لترتفع فى هذه الفترة من 0.5 مليون دولار إلى أكثر من 380 مليون دولار فى عام 2020.

وتمثل الطاقة المتجددة 3% من إجمالى إنتاج الطاقة فى إفريقيا، حيث أدخلت 14 دولة أنظمة طاقة شمسية فى أنظمة الطاقة الخاصة بها، بقدرة 184: 231 ميجاوات.

وأبرمت مصر اتفاقيات بعشرات المليارات من الدولارات مع مجموعات الطاقة الدولية لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.