باحثة لـ«القاهرة الإخبارية»: بايدن يروج لنفسه فى الانتخابات بزيارة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، «بالنسبة للدعم الغربى الذى تحدث عنه بايدن فنحن على مدى عام كامل نسمع تصريحات من الدول الغربية عن الدعم العسكرى والاقتصادى بمليارات الدولارات لأوكرانيا إلا أن الواقع يقول غير ذلك».

وتابعت: «إذا تحدثنا عن اجتماع وزراء دفاع الناتو؛ فقد كان هناك تخلخل وعدم تسوية بين الدول الغربية التى لم تجمع ولم تتفق على موضوع الإمدادات العسكرية والدعم العسكرى لأوكرانيا، إذن لا يوجد اتفاق بين هذه الدول، وهذا يؤكد أن هذه الدول تضمر فى داخلها الكثير من المخاوف من الصدام العسكرى المباشرة مع روسيا».

واستطرد: «روسيا تتوقع هذا الصدام، وأعلنت كثيرا أنها مستعدة له بكل الوسائل، وعززت مواقعها العسكرية والدفاعية، وحتى اليوم على أرض الواقع لم تصل هذه الدبابات التى لا يتجاوز عددها الـ 150 دبابة فقط».