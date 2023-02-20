روسيا تحقق فى تورط أمريكيين ومسؤولين أوكران فى صنع أسلحة بيولوجية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، اليوم الإثنين، "إن اللجنة تواصل العمل على جمع وتحديد الأدلة على انتهاكات أوكرانيا لاتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وتدمير تلك الأسلحة".

وأضاف: "يجرى حاليا متابعة وفحص أكثر من 10 مواطنين أمريكيين، بالإضافة إلى عدد من مسؤولى وزارة الدفاع الأوكرانية، لمشاركتهم فى تنفيذ برامج بيولوجية ذات استخدام مزدوج"، موضحا أن المصدر الرئيسى للأدلة حتى اليوم هو بيانات وزارة الدفاع الروسية، التى تم اكتشافها خلال سير العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.

وتابع باستريكين: "منذ عام 2014، فتحت لجنة التحقيق الروسية أكثر من 2.5 ألف قضية جرائم ارتكبها نظام كييف، أكثر من نصفها منذ بداية تصعيد الصراع عام 2022 والعملية العسكرية الخاصة"، مشيرا إلى أنه يجرى فى الوقت الحالى تحقيق أولى فى ألفين و544 قضية جنائية بدأت لجنة التحقيق بالشروع فيها منذ عام 2014.