زيلينسكى: سنحقق إنجازات تاريخية بمساعدة أمريكا والعالم

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأمريكى جو بايدن فى كييف اليوم الإثنين - إننا "نأمل أن يصبح هذا العام 2023 عام انتصار"، مشيرا إلى أنه أجرى اليوم مفاوضات "مثمرة وحاسمة للغاية" مع الرئيس الأمريكى، وأن النتائج سيكون لها بالتأكيد تأثير على ساحة المعركة.

وأضاف: سأواصل بذل كل ما فى وسعى للتأكد من أن العالم الديمقراطى "يفوز فى هذه المعركة التاريخية"، وذلك بمساعدة الولايات المتحدة وباقى دول العالم الحر.

وأشار إلى أنه ناقش مع بايدن قضية إمداد بلاده بأسلحة بعيدة المدى، إلى جانب تزويدها بالدعم العسكرى اللازم، من أجل تحرير المزيد من الأراضى وتحقيق الانتصار فى نهاية المطاف.

وأعرب زيلينسكى عن شكره البالغ للولايات المتحدة على دعمها المتواصل لبلاده وعن امتنانه للشعب الأمريكى الذى وقف إلى جانب أوكرانيا فى نضالها من أجل الحرية.