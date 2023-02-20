بايدن يعتزم فرض عقوبات جديدة ضد شركات روسية

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن ـ فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى خلال زيارته إلى كييف ـ إننا شكلنا تحالفا قويا ضد روسيا، مضيفا أن الشباب الروس هربوا من بلادهم بعد أن فقدوا الأمل.

وتابع بايدن، بأن أوكرانيا لاتزال صامدة وسنواصل دعمها، بحسب القناة الإخبارية.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، كان قد وصل اليوم الإثنين، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، لدعمها فى حربها ضد روسيا.

وتعد الزيارة الأولى من نوعها للرئيس الأمريكى، وذلك بعد مرور عام على اندلاع الأزمة "الروسية - الأوكرانية".