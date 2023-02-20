خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: زيارة بايدن تؤكد دعم واشنطن غير المحدود لكييف

جدة - نرمين السيد - قال ياسين الرواشدة، خبير شؤون شرق أوروبا، إن زيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن لكييف مهمة جدا ومفاجئة، وتؤكد على أن الولايات المتحدة تدخل فى تصعيد إلى أقصى حد فى دعمها لأوكرانيا.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن التصعيد يعزز الموقف التفاوضى المستقبلى، «روسيا كانت فى الأشهر والأسابيع الأخيرة تتحدث عن تسوية تصل إلى اقتطاع 20% من مساحة أوكرانيا، وهذه الزيارة لها صفة معنوية كبيرة جدا لدعم أوكرانيا ورسالة لروسيا ورسالة للحلفاء أيضا. وتابع أن هناك حالة من التراخى النسبى فى الأشهر الأخيرة، فيما يتعلق بدعم أوكرانيا، وكنا شهود على مسألة التردد فى إرسال الدبابات الألمانية وهذا أعطى انطباعًا ربما تقرأه روسيا أن الاتحاد الأوروبى ضعيف ومشغول بنفسه، إلا أن هذه الزيارة تأتى للتأكيد على أن الولايات المتحدة والناتو أقوياء. وأضاف أن واشنطن صارمة فى مواقفها الداعمية عسكريا وسياسيا لأوكرانيا، وهى زيارة تشكل نقطة فاصلة فى الأزمة الأوكرانية بشكل عام.

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