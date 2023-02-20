العالم اليوم - فيديو يثير الإعجاب.. امرأة مسنة تخوض مغامرة يخشاها الشبان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 فبراير 2023 02:18 مساءً - أفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية بأن سالي ويبستر، البالغة من العمر 85 عاما، والتي تعيش في دار رعاية للمسنين، قد حلقت في مسار انزلاقي يبلغ طوله 1.5 كيلومتر وارتفاعه 150 متر، مع ابنتها جولييت، الثلاثاء.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة رويترز، ويبستر وهي مرتدية ملابس واقية ونظارات واقية أثناء نزولها بسرعة صاروخية.

وشوهدت وهي مندفعة بقوة كبيرة وهي تتجه نحو منظر مهيب لمحجر. كما شوهدت ابنتها، وهي مدرسة يوغا تبلغ من العمر 52 عاما، بجانبها.

وقالت لصحيفة إندبندنت بعد التجربة: "رائع. القيام بالانزلاق اليوم جعلني أشعر بأنني على قيد الحياة".

وأضافت: "كنت متوترة في البداية لكنني متحمس للغاية. لم أفكر مطلقا في سني أنني سأرى نفسي في قمة سنودونيا ثم الانزلاق إلى أسفلها".

ويعتبر خط الانزلاق الذي اتخذته سالي في ويلز، الأسرع في العالم، والأطول في أوروبا، وفقا لموقع الشركة المختصة بالفعالية.