«القاهرة الإخبارية» تعرض اللقطات الأولى لزيارة الرئيس الأمريكى إلى كييف

جدة - نرمين السيد - وظهر بالفيديو الرئيس الأمريكى يسير فى شوارع كييف وحوله حراسة مشددة، وزار خلاله حائطا تذكاريا لقتلى الجيش الأوكرانى فى كييف. فيما رافق الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى نظيره الأمريكى خلال جولته بالعاصمة. ووصل الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وتأتى الزيارة لدعم أوكرانيا فى حربها ضد روسيا، وتعد الزيارة الأولى من نوعها للرئيس الأمريكى، وذلك بعد مرور عام على اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية.

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