زيلينسكى: الدعم الأمريكى سينعكس على أرض المعركة.. وروسيا لن تنتصر

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أن زيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تأتى فى أكثر الأوقات صعوبة لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه تم إجراء مفاوضات مثمرة للغاية مع بايدن.





وقال زيلينسكى، إنه سيكون هناك حزمة كبيرة من الدعم العسكرى لأوكرانيا، مضيفا أن الدعم الأمريكى سينعكس على أرض المعركة وروسيا لن تكون لها فرصة فى الانتصار.

كما طالب زيلينسكى، بتعزيز العقوبات على روسيا، مضيفا أنه لا بديل عن إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المسؤولين الروس، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، كان قد وصل اليوم الإثنين، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، لدعمها فى حربها ضد روسيا.

وتعد الزيارة الأولى من نوعها للرئيس الأمريكى، وذلك بعد مرور عام على اندلاع الأزمة "الروسية -الأوكرانية".