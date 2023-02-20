مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يفرض قيودا على دخول الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، فى بيان صحفى، إن مجموعات من المستوطنين المتطرفين اقتحمت المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذت جولات استفزازية فى باحاته.

وأوضحت أن المستوطنين تلقوا شروح عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية فى الجهة الشرقية للمسجد الأقصى.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضى الـ48 للمسجد، ودققت فى هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.