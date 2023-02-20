بايدن يعلن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لـ كييف

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية، إن "حزمة المساعدات الجديدة سيتم الإعلان عنها غدا"، مشيرا إلى أنها ستتضمن منظومة "هيمارس".

ووصل الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، لدعمها فى حربها ضد روسيا.

وتعد الزيارة الأولى من نوعها للرئيس الأمريكى، وذلك بعد مرور عام على اندلاع الأزمة "الروسية - الأوكرانية".