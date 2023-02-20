العالم اليوم - رسائل من لقاء بايدن وزيلينسكي.. "خطأ" بوتين وعام النصر

انتم الان تتابعون خبر رسائل من لقاء بايدن وزيلينسكي.. "خطأ" بوتين وعام النصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 فبراير 2023 01:20 مساءً - أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، بالزيارة غير المعلنة التي قام بها نظيره الأميركي جو بايدن لكييف، معتبرا أنها "علامة دعم مهمة للغاية" قبل أيام قليلة من الذكرى الأولى للاجتياح الروسي.

وقال زيلينسكي على تلغرام باللغة الإنجليزية: "جوزف بايدن، أهلا بك في كييف. زيارتك هي علامة دعم مهمة للغاية لجميع الأوكرانيين".

وشهد اللقاء بين بايدن وزيلينسكي عددا من الرسائل، التي تعزز موقف كييف، أبرزها المساعدات الجديدة من واشنطن، والتوعد باقتراب نهاية الحرب بنصر لكييف.

ماذا قال زيلينسكي خلال المؤتمر الصحفي بين الرئيسين؟

عام 2023 سيكون عاما للانتصار على العملية العسكرية الروسية.

سنواصل تقديم كل ما بوسعنا لتحقيق الانتصار.

لن ننسى الدعم الأميركي لنا.

بحثنا حجم الدعم العسكري الذي نحتاجه للتصدي للاجتياح الروسي.

نطالب بتعزيز العقوبات على روسيا.

نطالب بإنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا.

على روسيا أن تتحمل مسؤولية ما قامت به.

ماذا قال بايدن خلال اللقاء؟