العالم اليوم - الدولار يتراجع عن ذروة 6 أسابيع وسط ترقب لتحركات الفيدرالي

انتم الان تتابعون خبر الدولار يتراجع عن ذروة 6 أسابيع وسط ترقب لتحركات الفيدرالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 فبراير 2023 01:20 مساءً - انخفض الدولار في تعاملات الاثنين لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى في ستة أسابيع والذي بلغه يوم الجمعة بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية في الآونة الأخيرة عززت توقعات السوق بتشديد إضافي للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.14 بالمئة إلى 103.83، لكنه ارتفع بنحو 1.8 بالمئة خلال الشهر ليظل على مسار تسجيل أول ارتفاع شهري منذ سبتمبر. وبلغ المؤشر أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 104.67 يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تكون السيولة محدودة اليوم بسبب إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة في عطلة يوم الرئيس.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو وجرى تداوله مقابل 1.0694 دولار، أعلى بقليل من أدنى مستوى في ستة أسابيع بلغه يوم الجمعة عند 1.06125 دولار.

واستقر الدولار مقابل الين الياباني عند 134.18 وبلغ أعلى مستوى مقابل الين يوم الجمعة عند 135.12.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.6909 دولار، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.6231 دولار.

وصعد اليوان الصيني في المعاملات الخارجية على نحو طفيف إلى 6.8643 مقابل الدولار، في حين سجل اليوان في المعاملات المحلية 6.8580 للدولار في أحدث تداولات.