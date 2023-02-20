باحث لـ«القاهرة الإخبارية»: موسكو لم تنجز إلا هدفا واحدا من حربها على كييف

جدة - نرمين السيد - وأضاف الأفندى، خلال مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك 3 أهداف للعملية العسكرية الروسية هى حماية الروس فى الدونباس، ونزع السلاح الأوكرانى ونزع النازى، واستطاعت خلال العام الماضى تحقيق هدف واحد من أهدافها الثلاثة، وهى نزع السلاح الأوكرانى، فأوكرانيا كانت تملك الترسانة الثانية فى أوروبا بعد روسيا من الأسلحة التقليدية والبنية التحتية، لصناعات الصواريخ والأسلحة المتقدمة.
وتابع: «استطاعت روسيا أن تقضى على أغلبية هذه البنية التحتية والسلاح الحديث والتقليدى، والآن أصبحت أوكرانيا عالة على المجتمع الغربى من طلقة البندقية إلى طلقة المدفعية، وهذا فعليا يعطى هستيريا إلى الدول الغربية لأن ذلك يؤدى إلى إعطاء أوكرانيا كل ترسانتها من الأسلحة، واحتياطاتها من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والذخيرة أيضا».
واستطرد: «هناك نوع من أنواع الهيستيريا فى الموقف الأوروبى، ونعلم جيدا أن الجيش الأوكرانى بحاجة للتدريب على هذه الأسلحة، وروسيا الآن يمكن أن تتقدم ولكن بشكل بطيء جدا».
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