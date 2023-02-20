«القاهرة الإخبارية»: الرئيس الأمريكى جو بايدن يصل إلى كييف

جدة - نرمين السيد - وبحسب "القاهرة الإخبارية"، زار بايدن حائط تذكارى لقتلى الجيش الأوكرانى فى العاصمة كييف، حيث رافقه الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى خلال الزيارة. وتأتى زيارة بايدن إلى كييف، بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية لانطلاق الحرب الروسية على أوكرانيا فى 24 فبراير 2022. وفى سياق ذا صلة، قال مراسل "القاهرة الإخبارية" فى أوكرانيا، إن صفارات الإنذار تدوى حاليًا بجميع الأراضى الأوكرانية، حيث تم إعلان حالة التأهب الجوى فى العاصمة كييف.

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